Il ministero degli Esteri ucraino ha spiegato che la decisione è dovuta alla recente aggressione con Mosca che ha fatto un uso "massiccio" di queste armi

Nella notte fra sabato e domenica la Russia ha sferrato un maxi raid aereo sull’Ucraina. Secondo Kiev sono stati 537 i droni e missili utilizzati da Mosca in quello che viene considerato il più grande attacco dall’inizio della guerra. Tutto il Paese è finito nel mirino delle forze armate russe, compresa la parte occidentale lontana dal fronte. La Russia ha fatto sapere che l’obiettivo del “massiccio” attacco erano “il complesso militare-industriale ucraino” e “le raffinerie di petrolio“. Kiev ha confermato la perdita di un caccia F-16 e la morte del pilota. Secondo il ministro degli Esteri ucraino, Andrii Sybiga l’attacco russo “dimostra l’urgenza di nuove sanzioni”.

Almost all night long, air raid alerts sounded across Ukraine — 477 drones were in our skies, most of them Russian-Iranian Shaheds, along with 60 missiles of various types. The Russians were targeting everything that sustains life. A residential building in Smila was also hit,… pic.twitter.com/1ExZhYAMBg

