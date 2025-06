Il presidente Serbo in conferenza stampa

Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha annunciato domenica ulteriori arresti di manifestanti antigovernativi a seguito degli scontri con la polizia avvenuti durante la grande manifestazione per chiedere elezioni parlamentari anticipate andata in scena a Belgrado. Decine di persone sono già state arrestate. Vucic, in una conferenza stampa, ha accusato gli organizzatori della protesta studentesca di sabato nella capitale Belgrado di incitamento alla violenza e agli attacchi contro la polizia, sollecitando un procedimento giudiziario. Ha anche criticato “i terroristi e coloro che hanno cercato di rovesciare lo Stato”, puntando il dito contro il rettore dell’Università di Belgrado, Vladan Djokic, che era tra i manifestanti. Gli scontri con la polizia antisommossa sono scoppiati al termine della parte ufficiale della manifestazione. La polizia ha usato spray al peperoncino, manganelli e scudi, mentre i manifestanti hanno lanciato pietre, bottiglie e altri oggetti. La polizia ha dichiarato domenica che 48 agenti sono rimasti feriti, mentre 22 manifestanti hanno richiesto assistenza medica. Su 77 persone arrestate, 38 rimangono in custodia, la maggior parte delle quali dovrà rispondere di accuse penali, ha affermato il ministro dell’Interno Ivica Dacic. “Ci saranno altri arresti”, ha affermato Vucic. “È in corso l’identificazione di tutte le persone coinvolte”.

