Quito, Lima e Città del Messico invase dai manifestanti

Folle di persone in piazza per il Pride anche in Centro e Sud America. A Città del Messico in migliaia in corteo all’insegna dello slogan “Diversità senza frontiere, giustizia, resistenza e unità”. Una manifestazione coloratissima con persone di ogni estrazione sociale che hanno riempito le strade. Un’ondata arcobaleno ha attraversato anche le principali arterie della capitale dell’Ecuador, Quito, e della capitale del Perù, Lima.

