Il Pontefice dopo la recita dell'Angelus in piazza San Pietro

“Assicuro la mia preghiera per la comunità del Liceo Barthélémy Boganda di Bangui, nella Repubblica Centrafricana, in lutto per il tragico incidente che ha provocato numerosi morti e feriti tra gli studenti. Il Signore conforti le famiglie e l’intera comunità”. Lo ha detto Papa Leone XIV, dopo la recita dell’Angelus in piazza San Pietro.

