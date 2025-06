Il premier dello Stato ebraico torna a parlare in occasione della visita alla base dello Shin bet

Benjamin Netanyahu torna a parlare in occasione della visita alla base dello Shin bet, l’intelligence israeliana. Per il premier dello Stato ebraico ci sono nuove possibilità per il rilascio degli ostaggi, ancora nelle mani di Hamas. “Voglio informarvi che abbiamo aperto, come ben sapete, molte nuove opportunità grazie a questa vittoria. Molte opportunità”, ha detto il leader di Tel Aviv riferendosi alla guerra contro l’Iran e alla liberazione degli ostaggi. “Naturalmente, dovremo anche risolvere la questione di Gaza, sconfiggere Hamas, ma ritengo che raggiungeremo entrambi i compiti. Oltre a questo si aprono ampie possibilità regionali“.

