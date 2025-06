Il video ritrae il rapper Bobby Vylan che guida gli slogan. La polizia inglese indaga

La polizia britannica sta esaminando i video del Festival musicale di Glastonbury dopo che sabato il rapper Bobby Vylan ha guidato cori di “morte all’IDF” e “libertà per la Palestina”. La polizia di Avon e Somerset sta valutando se siano stati commessi reati penali. L’ambasciata israeliana e il ministro della Salute britannico Wes Streeting hanno condannato domenica le dichiarazioni. Il governo ha dichiarato che il suo segretario alla Cultura ha parlato con il direttore generale della BBC riguardo alla performance del duo punk ‘Bob Vylan’. L’emittente televisiva britannica ha affermato di aver emesso un avviso sullo schermo riguardo al “linguaggio molto forte e discriminatorio” utilizzato durante la diretta streaming. Glastonbury è il più grande festival musicale estivo della Gran Bretagna e attira ogni anno circa 200.000 appassionati di musica a Worthy Farm, nel sud-ovest dell’Inghilterra. Quasi 4.000 artisti si esibiscono su 120 palchi. Gli organizzatori dell’evento hanno dichiarato su Instagram che i cory di Vylan “hanno decisamente superato il limite”. “Ricordiamo con urgenza a tutti coloro che sono coinvolti nella produzione del Festival che a Glastonbury non c’è posto per l’antisemitismo, l’incitamento all’odio o alla violenza”, hanno aggiunto.

