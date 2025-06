Il nuovo decreto è entrato in vigore giovedì

Nel centro di Bangkok un negozio di cannabis lungo la strada sta subendo l’impatto di una nuova legge thailandese che vieta la vendita di cannabis a chi non ha una prescrizione medica. Il negozio di cannabis “420 Cafe x Booze 21” ora può vendere solo a un gruppo selezionato di clienti che acquistano per motivi medici. Il cambiamento arriva tre anni dopo che la Thailandia è diventata il primo paese asiatico a depenalizzare la pianta. Il nuovo decreto, firmato dal ministro della Salute Somsak Thepsutin all’inizio di questa settimana ed entrato in vigore giovedì, vieta ai negozi di vendere cannabis ai clienti senza prescrizione medica e riclassifica i germogli di cannabis come erba controllata. Secondo la norma, la violazione può comportare una pena detentiva massima di un anno e una multa di 20.000 baht (614 dollari). Chokwan “Kitty” Chopaka, sostenitrice della cannabis e ex proprietaria di un dispensario a Bangkok, ha affermato che il cambiamento della legge ha causato confusione in Thailandia, con applicazioni diverse a seconda della provincia. Secondo Kitty i proprietari sono nel panico, molti di loro hanno paura.

