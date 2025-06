15 persone trasportate d'urgenza all'ospedale

Tre persone sono morte e più di una dozzina sono state ricoverate in ospedale in seguito all’improvviso aumento della folla durante un popolare festival indù nella città costiera di Puri, nell’India orientale. Decine di migliaia di devoti si erano riuniti domenica per il ‘Rath Yatra’, o festival dei carri, in una delle più antiche e grandi processioni religiose del mondo. Il più alto funzionario della città dice che le persone sono svenute, si sono sentite soffocare e hanno lamentato mancanza di respiro. Ha dichiarato che 15 persone sono state trasportate d’urgenza all’ospedale governativo locale, dove tre sono state annunciate e sono previste autopsie. Gli altri 12 sono stati dimessi.

