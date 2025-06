La prigione in costruzione in Florida

‘Alligator Alcatraz’, una struttura di detenzione per immigrati situata in un aeroporto isolato delle Everglades, circondato da paludi piene di zanzare, pitoni e alligatori, è a pochi giorni dall’essere operativa, hanno detto martedì funzionari federali.

I funzionari della Florida stanno accelerando la costruzione di quello che hanno soprannominato “Alligator Alcatraz” per aiutare a portare avanti il ​​programma di deportazione di massa del presidente Donald Trump, lavorando per costruire un complesso di tende pesanti, roulotte ed edifici temporanei simili ai siti utilizzati durante i disastri naturali. La costruzione della struttura in una zona umida remota ed ecologicamente sensibile a circa 72 chilometri a ovest del centro di Miami sta allarmando gli ambientalisti, così come i difensori dei diritti umani che hanno denunciato il piano come crudele e disumano. Funzionari statali affermano che l’installazione è fondamentale per sostenere la repressione dell’immigrazione da parte del governo federale, che ha portato a un numero record di detenzioni, per un totale di oltre 56.000 immigrati a giugno, il numero più alto dal 2019.

