Almeno due persone sono morte e altre 17 sono rimaste ferite

Almeno due persone sono morte e 17 sono rimaste ferite a cause delle violente tempeste che si sono abbattute sulla Francia. Particolarmente colpita Parigi. La capitale francese è andata completamente in tilt, con strade allagate, alberi abbattuti, sedie e tavoli rovesciati fuori dai bistrot. Interrotta l’erogazione di energia elettrica a 110.000 abitazioni. Una delle due vittime è un ragazzino di 12 anni, morto nel sud-ovest del Paese colpito da un albero. L’altra vittima è un uomo, morto nel nord-ovest dopo che il suo quad ha centrato in pieno un albero caduto che ostruiva la strada.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata