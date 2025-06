Il presidente russo: "E' un uomo coraggioso che cerca una soluzione"

Vladimir Putin apre a un incontro con il presidente Usa Donald Trump sull‘Ucraina. “Io, come lui (Trump, ndr), credo che tali incontri debbano essere preparati e, sulla base dei risultati, dovremmo raggiungere nuovi livelli di cooperazione”, ha dichiarato il capo del Cremlino. – “In generale, grazie al presidente Trump , le relazioni tra Russia e Stati Uniti stanno iniziando a livellarsi in qualche modo. Non è stato ancora deciso tutto nell’ambito delle relazioni diplomatiche, ma i primi passi sono stati compiuti. Stiamo andando avanti”, ha aggiunto il presidente russo che poi ha definito il leader della Casa Bianca “un uomo coraggioso” che “si sta sinceramente impegnando per risolvere la questione” del conflitto in Ucraina.

Putin: “Aumento spese Nato segno aggressività”

“L’intenzione dell’Occidente di aumentare la spesa per la difesa “è indicativa della sua aggressività“. Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin.”Sullo sfondo di questa retorica sulla presunta aggressività immaginaria della Russia , si comincia a parlare della necessità di armarci. Bene, che si armino pure. Riteniamo che il riferimento all’aggressività della Russia sia assolutamente infondato. Non siamo noi ad essere aggressivi, ma questo cosiddetto Occidente collettivo e aggressivo”, ha dichiarato il presidente russo

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata