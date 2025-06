Via libera della Ue a nuovo pacchetto di sanzioni alla Russia

In Ucraina le forze russe hanno lanciato un attacco missilistico sulla città di Samar, nella regione di Dnipropetrovsk. Sul luogo dell’attacco è scoppiato un incendio che ha causato vittime. Il capo dell’amministrazione regionale Serhiy Lysak ha riferito che tre persone sono morte nell’attacco e 14 persone sono rimaste ferite. Intanto la Ue ha dato l’ok a un nuovo pacchetto di sanzioni verso la Russia.

Merz: “Cresce lo scetticismo di Trump nei confronti di Putin”

“Il presidente statunitense sta mostrando crescente scetticismo e sta diventando più critico. Questo è un processo. C’è un ampio consenso in Europa sulla valutazione di questa guerra. Credo che il presidente Trump si stia avvicinando a questa valutazione”. Lo ha detto il cancelliere tedesco, Friedrich Merz, in un’intervista alla Sueddeutsche Zeitung, rispondendo ad una domanda sui rapporti tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente russo, Vladimir Putin.

Ue, via libera a rinnovo sanzioni verso Russia: veto Slovacchia su 18/o pacchetto

Il comitato dei rappresentanti degli Stati Ue (Coreper) di stamani ha formalizzato l’accordo raggiunto dal Consiglio europeo sul rinnovo semestrale delle sanzioni settoriali contro la Russia, in scadenza il 31 luglio prossimo. Lo riferiscono fonti diplomatiche Ue. Su questo non c’è stato, dunque, il temuto veto dell’Ungheria. Gli ambasciatori Ue hanno poi affrontato il 18esimo pacchetto di sanzioni, durante il quale la Slovacchia ha confermato la propria posizione, secondo cui non può dare ancora il suo assenso, in attesa di rassicurazioni sulla sua sicurezza energetica compromessa dalla decisione di no importare più energia russa. “Su questo, proseguiranno i contatti bilaterali con la Commissione. Il Coreper tornerà sulla questione non appena saranno risolte le riserve all’esito dei contatti bilaterali, auspicabilmente alla fine della prossima settimana”, aggiunge ,la fonte. La presidenza polacca sperava di chiudere il suo semestre con l’approvazione delle nuove sanzioni, ora il via libera è atteso durante la presidenza danese.

Media, giornalista cinese ferito da drone di Kiev nel Kursk

Un giornalista cinese, Lu Yuguang, ha riferito di essere stato ferito da un drone ucraino nella regione russa di confine di Kursk mentre stava girando un servizio. Lo riporta l’agenzia di stampa russa Tass. “Stavamo girando una telecronaca, un drone FPV stava volando nei dintorni. È così che è successo tutto. Avevo in mano un microfono”, ha detto il reporter ai giornalisti, secondo quanto riporta Tass, precisando che la sua troupe, chiaramente identificata come stampa, stava lavorando vicino a edifici residenziali. Il cameraman non è rimasto ferito.

Ministero Difesa Russia, abbattuti 39 droni ucraini nella notte

Le forze di difesa aerea di Mosca hanno distrutto 39 droni ucraini nelle regioni russe durante la notte. Lo ha riferito il ministero della Difesa della Russia, stando a quanto riportato dall’agenzia Tass. “Nella notte del 27 giugno, i sistemi di allerta della difesa aerea hanno distrutto 39 droni ucraini di tipo aeronautico: 19 sul territorio della regione di Rostov, 13 sul territorio della regione di Volgograd, 4 sul territorio della Repubblica di Crimea e 1 UAV è stato distrutto sui territori delle regioni di Belgorod, Bryansk e Samara”, si legge in un comunicato.

