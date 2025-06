È stato trovato in un bunker a Manta, 258 chilometri a sud-est della capitale

Un trafficante di droga ricercato dalle autorità dell’Ecuador e degli Stati Uniti è stato ricatturato più di un anno dopo essere evaso dal carcere nella nazione andina.

Jose Adolfo Macias, alias “Fito”, è arrivato in aereo nella città portuale di Guayaquil, dove il ministro dell’Interno, John Reimberg, ha dichiarato che “sarà trasferito nel carcere da cui non avrebbe mai dovuto uscire”. Ha aggiunto che il boss criminale è stato trovato in un bunker a Manta, 258 chilometri a sud-est della capitale. Non appena Macias è sceso dall’aereo, è stato portato su un veicolo militare blindato in mezzo a un imponente dispiegamento di soldati. Non è stato riferito se sarà trasferito nel carcere di massima sicurezza noto come La Roca.

