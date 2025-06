La zona turistica costiera di Wonsan-Kalma offre hotel e altre strutture ricettive per quasi 20.000 ospiti

Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha inaugurato un nuovo importante complesso turistico nella zona costiera di Wonsan-Kalma con hotel e altre strutture ricettive per quasi 20.000 ospiti. Kim insieme a sua figlia Kim Ju Ae e alla moglie Ri Sol Ju, ha visitato il sito e ha tagliato il nastro inaugurale in una sontuosa cerimonia martedì, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa ufficiale Korean Central News Agency.

Ha affermato che la nuova costruzione sarà ricordata come “uno dei più grandi successi di quest’anno” e ha definito il sito “un orgoglioso primo passo” verso la realizzazione della politica governativa di sviluppo del turismo. La zona di Wonsan-Kalma inizierà ad accogliere i turisti nazionali martedì prossimo mentre non è stata specificata la data in cui inizierà ad accogliere i turisti stranieri.

