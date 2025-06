Il fenomeno è accaduto domenica scorsa nella città di Bradenton, negli Stati Uniti

Domenica due trombe marine si sono formate sul fiume Manatee nella città di Bradenton, in Florida. Molti automobilisti hanno accostato le loro auto sul lato di un ponte per ammirare lo spettacolo meteorologico. Una tromba marina è un tornado che si forma sull’acqua o si sposta dalla terraferma all’acqua ed è piuttosto comune in Florida. Il capo meteorologo dell’ABC WFTS Tampa Bay ha affermato che una forte tempesta è stata la causa delle due trombe marine gemelle.

