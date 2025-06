Il presidente americano scherza con Rutte a margine del vertice Nato

(LaPresse) Donald Trump e Mark Rutte hanno scherzato sul conflitto Israele e Iran con il presidente Usa che ha affermato: “Hanno litigato come due bambini nel cortile della scuola. Non puoi fermarli. Lasciali litigare per 2, 3 minuti, poi è facile fermarli”, detto Trump.

