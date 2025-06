L'evento creato per fornire idee per risolvere le problematiche ambientali

Il principe William martedì si è unito a Londra a personalità di spicco dei settori climatico, imprenditoriale e benefico per premiare i finalisti dell’Earthshot Prize 2025, un prestigioso riconoscimento ambientale globale creato per scoprire, sostenere e celebrare idee audaci che offrono soluzioni concrete per riparare il pianeta, ideato proprio dal principe nel 2020. All’evento, che faceva parte della London Climate Action Week, hanno preso parte persone provenienti da tutto il mondo che lavorano per risolvere i principali problemi ambientali. Il Principe di Galles ha incontrato i finalisti del 2025 e ha elogiato le loro idee creative, che mirano a migliorare l’energia pulita, proteggere gli oceani, coltivare il cibo in modo più sostenibile e ridurre i rifiuti.

