Si discuterà dell'obiettivo di destinare il 5% del proprio prodotto interno lordo alla sicurezza

I leader mondiali si riuniscono in Olanda per l’inizio di uno storico vertice Nato di due giorni, che potrebbe unire la più grande organizzazione di sicurezza mondiale attorno a un nuovo impegno in materia di spese per la difesa o ampliare le divisioni tra i 32 alleati. Gli Stati membri dovrebbero approvare l’obiettivo di destinare il 5% del proprio prodotto interno lordo alla sicurezza, al fine di poter realizzare i piani dell’alleanza per la difesa dagli attacchi esterni. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato all’Aia per una serie di incontri, nonostante la sua assenza al vertice dei leader volto a siglare l’accordo per aumentare la spesa militare. L’attenzione è concentrata anche sull’annuncio improvviso del presidente Trump, secondo il quale Israele e Iran hanno raggiunto un “cessate il fuoco completo e totale”.

