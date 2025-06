Il presidente ucraino ha incontrato Re Carlo III e il premier britannico Starmer

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è atterrato lunedì sera all’aeroporto Schiphol di Amsterdam. Il presidente ucraino è arrivato in Olanda con un giorno di anticipo rispetto al vertice dei leader della Nato che si terrà all’Aia. Lunedì mattina Zelensky ha incontrato in privato re Carlo III e ha pranzato con lui, secondo quanto riferito da Buckingham Palace. Successivamente ha incontrato il primo ministro Keir Starmer. Gli alleati europei e il Canada vogliono che l’Ucraina sia in cima all’agenda del vertice, ma temono che Trump non voglia che il presidente Volodymyr Zelensky rubi la scena. Il vertice di due giorni all’Aia prevede una cena informale martedì e una sessione di lavoro mercoledì mattina.

