Il canale televisivo ha interrotto i programmi per leggere in diretta le dichiarazioni di Araghchi

Israele-Iran: la tv di Stato iraniana ha riportato la risposta del ministro degli Esteri Abbas Araghchi alla dichiarazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump su un accordo di cessate il fuoco tra Israele e Iran. La televisione di Stato iraniana ha interrotto la programmazione per leggere in diretta le dichiarazioni di Araghchi. Martedì Araghchi ha dichiarato sulla piattaforma “X” che Teheran interromperà i propri attacchi se Israele cesserà i propri raid aerei entro le 4 del mattino, ora locale.

Il commento del ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha segnato la prima dichiarazione ufficiale dell’Iran in merito alla presunta tregua tra Iran e Israele annunciata dal presidente Donald Trump. Araghchi ha inviato il suo messaggio sulla piattaforma social X alle 4:16 del mattino, ora di Teheran. Al momento non c’è alcun “accordo” su un cessate il fuoco o la cessazione delle operazioni militari“, ha scritto Araghchi. ”Tuttavia, a condizione che il regime israeliano interrompa la sua aggressione illegale contro il popolo iraniano entro le 4 del mattino, ora di Teheran, non abbiamo intenzione di continuare la nostra risposta“. Araghchi ha descritto l’Iran come un Paese che continuerà i suoi attacchi ”fino all’ultimo minuto”. “Insieme a tutti gli iraniani, ringrazio le nostre coraggiose forze armate che rimangono pronte a difendere il nostro caro Paese fino all’ultima goccia di sangue e che hanno risposto a qualsiasi attacco del nemico fino all’ultimo minuto”, ha aggiunto. Non sono state segnalate incursioni israeliane in Iran dopo le 4 del mattino ora locale, in linea con le dichiarazioni di Araghchi sulla possibile tregua.

