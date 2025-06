Alle esequie il presidente Herzog: il 21enne fu ucciso da Hamas al Nova Festival

Parenti, amici e cittadini hanno preso parte a Tel Aviv, in Israele, ai funerali di Yonatan Samerano, il cui cadavere è stato recuperato nei giorni scorsi dall’Idf a Gaza, insieme a quelli di altri due ostaggi, la 70enne Ofra Keidar e il 19enne Shay Levinson. I tre israeliani furono uccisi dai terroristi di Hamas negli attacchi del 7 ottobre 2023 e i loro corpi furono poi portati nella Striscia. Samerano fu ucciso mentre cercava di fuggire dal Nova Festival nel Negev e il suo corpo fu trascinato via da un uomo poi identificato come un impiegato dell’agenzia delle Nazioni Unite Unrwa. Alle esequie del ragazzo era presente il presidente israeliano Isaac Herzog.

