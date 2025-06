Lawrence Wong impegnato in una visita ufficiale a Pechino

Il presidente Xi Jinping ha incontrato a Pechino il premier di Singapore, Lawrence Wong, impegnato in una visita ufficiale in Cina dallo scorso 22 giugno fino al prossimo 26 giugno. Durante l’incontro, Xi ha dichiarato che la Cina e Singapore dovrebbero consolidare le loro intese politiche amichevoli, sostenere i reciproci interessi, affrontare le principali preoccupazioni e approfondire ulteriormente la cooperazione da un punto di vista pratico, compresa la costruzione congiunta dell’Iniziativa Belt and Road.

Xi ha aggiunto che la Cina è pronta a lavorare con Singapore per stare dalla parte giusta della storia e impedire che il mondo sia dominato dall’egemonia o sia trascinato di nuovo nella legge della giungla. Dal canto suo, Wong ha dichiarato che il suo Paese continuerà a sostenere la politica di “una sola Cina” e a mantenere il coordinamento e la cooperazione con la Cina sulle piattaforme regionali per salvaguardare il multilateralismo e l’ordine internazionale.

