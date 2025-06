Il presidente russo ha ricevuto il ministro degli Esteri di Teheran Araghchi

Vladimir Putin ha ricevuto al Cremlino il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi in seguito all’aumento esponenziale della tensione in Medioriente. La visita del rappresentante di Teheran arriva dopo gli attacchi degli Stati Uniti verso tre siti nucleari dell’Iran. Azione che quindi ufficializza l’ingresso di Washington nel conflitto al fianco di Israele. I raid inoltre sono stati definiti da Putin come “un’aggressione immotivata e priva di giustificazione“.

