Il presidente turco: "Indipendentemente da chi provengano"

“Non approviamo in alcun modo gli attacchi alla sovranità dell’Iran, indipendentemente da chi provengano”. È la posizione del presidente turco Recep Erdogan parlando degli attacchi di Israele e Stati Uniti. “Stiamo lavorando molto duramente per impedire che gli attacchi di Israele e dei suoi sostenitori contro il nostro vicino Iran si trasformino in un disastro ancora più grave”, ha detto anche Erdogan.

