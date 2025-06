Il segretario generale Onu invita Usa, Tel Aviv e Teheran alla de-escalation

Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres esorta gli Stati coinvolti nel conflitto in Medioriente a una de-escalation. I recenti attacchi degli Usa, al fianco di Israele, contro l’Iran, hanno creato molte preoccupazioni a livello regionale e internazionale. “Le Nazioni Unite sono pronte a sostenere qualsiasi sforzo volto a una risoluzione pacifica. Ma la pace non può essere imposta, deve essere scelta”, ha detto Guterres durante il Consiglio di sicurezza Onu.

“Ci troviamo di fronte a una scelta difficile quando la pace porta a una guerra più ampia, a sofferenze umane più profonde e a gravi danni all’ordine internazionale. L’altra via porta alla distensione, alla diplomazia e al dialogo. Sappiamo quale sia la strada giusta e esorto questo Consiglio e tutti gli Stati membri ad agire con ragionevolezza, moderazione e urgenza. Non possiamo e non dobbiamo rinunciare alla pace”.

