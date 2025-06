A Vienna il vertice presieduto dal direttore generale Rafael Grossi

Rafael Grossi, direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica, ha convocato una riunione d’urgenza del Consiglio dei governatori, a Vienna, alla luce della situazione in Iran. Tre siti nucleari del Paese – Natanz, Fordow e Isfahan – sono stati colpiti dalle bombe bunker buster degli Stati Uniti, alleati di Israele. “Al momento, nessuno, inclusa l’Aiea, è in grado di valutare i danni sotterranei a Fordow”, ha spiegato domenica Grossi. “Gli ispettori sono in Iran ma necessitano di una cessazione delle ostilità per recarsi nei siti nucleari, valutare i danni e proteggere materiali e attrezzature nucleari”.

