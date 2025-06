Il discorso di Rafael Grossi al Consiglio dei governatori

I danni causati al sito nucleare di Fordow, in Iran, sono significativi. Lo ha detto Rafael Grossi, direttore generale della Agenzia internazionale per l’energia atomica, che ha convocato una riunione d’urgenza del Consiglio dei governatori, a Vienna, alla luce della situazione in Medioriente. “Considerando la potenza esplosiva utilizzata e l’estrema sensibilità alle vibrazioni delle centrifughe, si prevede che i danni siano molto ingenti”, ha affermato aggiungendo che “al momento nessuno, compresa l’Aiea, è in grado di valutare appieno le perdite sotterranee”.

