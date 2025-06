Ma le autorità locali minimizzano: "Incendio in base militare non in sito nucleare"

Usa-Iran: un filmato diffuso dall’agenzia iraniana Irna mostra il fumo che si alza in quella che viene definita un’area vicino all’impianto nucleare di Fordow. Tuttavia, Nour News sul suo canale Telegram ha riferito che Morteza Heidari, vice governatore della provincia di Qom, ha detto che un denso pennacchio di fumo è stato osservato sulla vecchia strada Qom-Teheran, causato da materiali incendiari in una base militare attaccata e non ha alcun collegamento con la struttura di Fordow. Gli Stati Uniti hanno attaccato tre siti in Iran, inserendosi nella guerra di Israele volta a distruggere il programma nucleare iraniano.

