Il discorso del presidente Usa alla Nazione dopo l'attacco agli impianti nucleari di Teheran

Donald Trump ringrazia il premier israeliano Netanyahu e i soldati americani dopo l’attacco Usa agli impianti nucleari iraniani. “Abbiamo lavorato come una squadra come forse nessuna squadra ha mai lavorato prima”, ha dichiarato il capo della Casa Bianca parlando dell’alleato. ” Non esiste esercito al mondo che avrebbe potuto fare ciò che abbiamo fatto stasera”, ha aggiunto Trump prima di avvertire l’Iran: “Ci sarà la pace o ci sarà una tragedia per l’Iran, molto più grande di quella a cui abbiamo assistito negli ultimi otto giorni”, ha detto ancora il presidente Usa.

