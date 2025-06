I partecipanti invitano a votare per i candidati non omofobi

Migliaia di persone hanno marciato sabato per le strade di Santiago durante la 25esima Marcia del Pride. L’evento è stato organizzato dal Movimento per l’Integrazione e la Liberazione dell’Omosessuale e dalla Fondazione Equals. Il tema centrale della marcia era l’opposizione all’incitamento all’odio, in particolare nei confronti delle persone trans.

I partecipanti hanno inoltre incoraggiato gli elettori a sostenere i candidati presidenziali che hanno dichiarato che non annulleranno le tutele esistenti per le minoranze sessuali e di genere.

