I manifestanti chiedono anche di evitare un conflitto con l'Iran

Centinaia di persone si sono radunate domenica all’Aia per protestare contro la Nato, le spese militari e contro un possibile conflitto con l’Iran.

La protesta arriva due giorni prima che in un vertice della Nato all’Aia si punterà ad aumentare i bilanci per la Difesa dei Paesi alleati. I Paesi Bassi ospiteranno l’incontro annuale dell’alleanza di 32 nazioni a partire da martedì, mentre i leader si incontreranno mercoledì. Sebbene pubblicizzata come una manifestazione contro la Nato e la guerra a Gaza, ai manifestanti si sono uniti anche iraniani che hanno esposto striscioni con la scritta “No alla guerra con l’Iran”, nel giorno in cui gli Stati Uniti hanno lanciato attacchi contro tre siti nucleari iraniani.

