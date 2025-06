Un uomo: "Spero che l'asse del male venga eliminato"

Israele-Iran: missili iraniani si sono abbattuti su diverse zone di Israele tra cui Haifa e Tel Aviv. Decine di persone sono rimaste ferite e molti edifici sono stati danneggiati o distrutti.

I raid di Teheran rappresentano una risposta agli attacchi degli Stati Uniti che sono entrati in guerra al fianco dello Stato ebraico e hanno colpito tre siti nucleari. “Come mi sento in questo momento? Stressata, sto cercando di resistere. Quando abbiamo sentito i boati abbiamo pensato che i missili stessero arrivando in casa nostra, e io vivo qua. Ho anche un’attività, un salone di parrucchiere e una boutique”, ha raccontato una donna a Haifa.

“Era necessario che gli Stati Uniti intervenissero, Israele non ha le bombe. Spero che siamo giunti a un nuovo Medioriente in cui l’asse del male, come viene chiamato, non esista più”, ha detto un altro uomo.

