Le operazioni 24 ore su 24

Israele-Iran: il Turkmenistan ha aperto i posti di blocco al confine con l’Iran per un’operazione 24 ore su 24 per facilitare l’evacuazione dei cittadini stranieri, ha detto sabato il Ministero degli Esteri. Secondo una dichiarazione del ministero, dall’escalation della guerra Iran-Israele, più di 2.000 persone – tra cui cittadini di Paesi dell’Asia centrale, Russia, Corea del Sud, Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Oman, Bahrein, Qatar, Kuwait, Germania, Svizzera, Danimarca e Regno Unito – sono entrate in Turkmenistan.

Un totale di circa 50 Paesi si sono attualmente avvicinati al Turkmenistan, chiedendo al Paese di assistere nel passaggio dei loro cittadini che lasciano l’Iran, ha detto il ministero. “Lo Stato turkmeno sta adottando le misure necessarie per il passaggio ininterrotto dei cittadini stranieri e il loro ritorno in patria, utilizzando i corridoi terrestri del Paese, nonché l’aeroporto internazionale di Ashgabat”, ha affermato il Ministero degli Esteri nella sua nota. Il Turkmenistan, un paese ricco di gas che è rimasto in gran parte isolato sotto i suoi governanti autocratici da quando è diventato indipendente dopo il crollo dell’Unione Sovietica nel 1991, condivide un confine di 1.148 chilometri con l’Iran.

