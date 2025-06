Il segretario della Difesa americano ha parlato in conferenza stampa al Pentagono

“La scorsa notte, su ordine del Presidente Trump, il Comando Centrale degli Stati Uniti ha condotto un attacco di precisione nel cuore della notte contro tre impianti nucleari in Iran — Fordow, Natanz e Isfahan — con l’obiettivo di distruggere o compromettere gravemente il programma nucleare iraniano. E come dimostrerà il Capo di Stato Maggiore Congiunto, è stato un successo incredibile e schiacciante. L’ordine che abbiamo ricevuto dal nostro comandante in capo era mirato, deciso e chiaro”. Così il segretario alla Difesa americano Pete Hegseth, in una conferenza stampa al Pentagono dopo l’attacco degli Usa ai siti nucleari in Iran.

“Abbiamo devastato il programma nucleare iraniano, ma vale la pena sottolineare che l’operazione non ha avuto come obiettivo le truppe iraniane né il popolo iraniano. Per tutta la durata del suo mandato, il Presidente Trump ha dichiarato con coerenza, per oltre dieci anni, che l’Iran non deve ottenere un’arma nucleare. Punto. Grazie alla leadership audace e lungimirante del Presidente Trump e al suo impegno per la pace attraverso la forza, le ambizioni nucleari dell’Iran sono state annientate“, ha aggiunto. “Come ha affermato il Presidente Trump, gli Stati Uniti non cercano la guerra. Ma permettetemi di essere chiaro: agiremo in modo rapido e deciso quando il nostro popolo, i nostri partner o i nostri interessi saranno minacciati. L’Iran farebbe bene ad ascoltare il Presidente degli Stati Uniti e a sapere che parla sul serio. Ogni singola parola“, ha concluso.

