Un pompiere e diversi residenti sono rimasti feriti mentre decine di persone sono state evacuate sabato a causa di un vasto incendio divampato sulla costa adriatica della Croazia.

L’incendio nei pressi della piccola città di Pisak, vicino alla capitale Spalato, si è propagato rapidamente raggiungendo un resort turistico, mentre l’aviazione croata ha dispiegato aerei specializzati per combattere le fiamme. Le strade sono state chiuse a sud di Spalato in direzione della città di Makarska. Tra le ipotesi anche quella di un incendio doloso. I servizi di soccorso hanno allestito un centro di accoglienza nella città di Omis per ospitare i turisti bloccati e gli abitanti del luogo sfollati a causa dell’incendio.

