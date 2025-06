Le parole del ministro degli Esteri Araghchi

Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha affermato che il suo Paese non cercherà negoziati con nessuno finché Israele continuerà il suo attacco all’Iran. “Nella situazione attuale, mentre gli attacchi del regime sionista continuano, non stiamo cercando negoziati con nessuno”, ha detto Araghchi durante un’intervista alla TV di stato iraniana. Venerdì Araghchi incontrerà a Ginevra i rappresentanti di Gran Bretagna, Germania, Francia e Unione Europea. Il conflitto aperto tra Israele e Iran è scoppiato venerdì scorso con un’ondata a sorpresa di attacchi aerei israeliani contro siti nucleari e militari, alti generali e scienziati nucleari.

Secondo un gruppo iraniano per i diritti umani con sede a Washington, almeno 657 persone, tra cui 263 civili, sono state uccise in Iran e più di 2.000 ferite. Secondo le stime dell’esercito israeliano, l’Iran ha reagito lanciando 450 missili e 1.000 droni contro Israele. La maggior parte è stata abbattuta dalle difese aeree a più livelli di Israele, ma almeno 24 persone in Israele sono state uccise e centinaia ferite.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata