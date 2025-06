Ospedale colpito da missili a Be'er Sheva, Israele

Khamenei: "Il nemico sionista viene punito in questo momento"

Rimane alta la tensione in Medioriente tra Israele e Iran. Gli occhi del mondo rimangono puntati su Donald Trump che prende tempo dopo aver ipotizzato l’ingresso in guerra da parte degli Stati Uniti. Intanto Tel Aviv prosegue i suoi raid su Teheran e minaccia la Guida suprema iraniana: “Un dittatore come Khamenei non può continuare ad esistere“, il ministro della Difesa israeliano Israel Katz. La via diplomatica quindi, al momento, sembra quella meno praticabile anche se venerdì a Ginevra sono in programma dei colloqui fra funzionari diplomatici di alto livello di Iran, Germania, Francia e Regno Unito.

Confindustria: guerra Israele-Iran nuovo choc, fa impennare i prezzi

Lo scenario, già complesso, è aggravato dall’aumento del prezzo del petrolio a causa del conflitto Israele-Iran: il prezzo del petrolio, che da inizio 2025 era in calo per le attese indebolite sulla domanda globale determinate dai dazi, è bruscamente risalito sulla scia della guerra Israele-Iran (77 $/barile il 20 giugno, da 63 in media a maggio). Anche il prezzo del gas in Europa (TTF) è rincarato: 40 €/mwh, dal livello minimo di 34 a maggio, che era stato toccato dopo tre mesi di ribassi. È quanto rileva il Centro studi di Confindustria nella sua congiuntura flash mensile.

“Il nemico sionista viene punito. Viene punito proprio ora”. Lo ha scritto su X la guida suprema dell’Iran, ayatollah Ali Khamenei, dopo gli ultim raid effettuati da Teheran sul territorio di Israele.

Missile nel sud di Israele, 5 i feriti lievi

Cinque persone sono state leggermente ferite dall’impatto missilistico iraniano a Beersheba, nel sud di Israele. Lo riferisce Magen David Adom (Mda), servizio medico d’emergenza e protezione civile di Israele. Il missile ha colpito diversi condomini, causando gravi danni. Mda spiega che i cinque sono rimasti feriti a causa dell’onda d’urto e dall’inalazione di fumo. Uno ha un trauma da corpo contundente.

Idf: colpiti siti industriali per la produzione di missili

L’aviazione israeliana ha effettuato un’ondata di attacchi a Teheran durante la notte, prendendo di mira decine di strutture militari iraniane e sito di ricerca nucleare. Lo conferma l’Idf, citato da The Time of Israel. Più di 60 aerei da combattimento sono stati coinvolti negli attacchi. L’Idf afferma che gli obiettivi includevano “diversi siti di produzione di missili industriali” a Teheran, che servivano come “nucleo industriale del ministero della Difesa iraniano”. Un altro sito che è stato colpito era stato utilizzato per produrre un “componente essenziale per il programma di armi nucleari del regime”, aggiunge l’Idf.

Missile iraniano colpisce ufficio Microsoft a Be’er Sheva

Uno dei missili lanciati da Teheran ha colpito un ufficio della Microsoft nella città israeliana di Be’er Sheva (o Bersabea). Uno dei razzi è atterrato dietro la sede nel parcheggio delle auto. Secondo i media locali, i vetri dell’edificio sono stati danneggiati. Almeno sei auto hanno preso fuoco. Al momento non ci sono informazioni su eventuali vittime.

Nyt: per 007 Usa Teheran ancora indecisa su costruzione bomba nucleare

Le agenzie di intelligence statunitensi continuano a ritenere che la Repubblica Islamica non ha ancora deciso se costruire una bomba nucleare, nonostante abbia sviluppato una grande scorta di uranio arricchito necessario per farlo. Lo riporta il New York Times, citando funzionari dell’intelligence e altri funzionari americani, secondo cui questa valutazione non è cambiata da quando le agenzie di intelligence si sono occupate l’ultima volta della questione delle intenzioni iraniane, a marzo, nonostante Israele abbia attaccato impianti nucleari iraniani.

Alti funzionari dell’intelligence statunitense hanno affermato che i leader iraniani potrebbero decidere di procedere con la costruzione di una bomba se l’esercito americano attaccasse il sito di arricchimento dell’uranio di Fordow, oppure se Israele uccidesse la Guida Suprema dell’Iran Khamenei. La questione se l’Iran abbia deciso o meno di completare la costruzione di una bomba, sottolinea il Nyt, è irrilevante agli occhi di molti falchi anti-Iran negli Stati Uniti e in Israele, i quali sostengono che Teheran sia comunque sufficientemente vicina a rappresentare un pericolo esistenziale per Israele. Tuttavia, questo tema è da tempo un punto critico nel dibattito sulla politica verso l’Iran ed è tornato alla ribalta mentre il presidente Trump valuta se bombardare Fordow.

