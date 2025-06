Al momento non segnalate vittime

Nell’ambito del conflitto Israele-Iran, venerdì è scoppiato un incendio e alcune auto sono state distrutte in seguito a un attacco iraniano nel sud di Israele.

L’esercito israeliano ha affermato che “le sirene hanno suonato in diverse aree di Israele in seguito all’identificazione di missili lanciati dall’Iran” verso Israele. I servizi di emergenza non hanno segnalato vittime ma hanno diffuso un video che mostra auto in fiamme e una grande nuvola di fumo che si alza vicino ad alcuni edifici.

