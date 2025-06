Il vertice a Pechino, il primo per Luxon da quando è premier

In Cina il primo ministro della Nuova Zelanda, Christopher Luxon, ha sottolineato l’importanza dei legami commerciali del suo Paese con la Cina in un incontro venerdì a Pechino con il leader cinese Xi Jinping.

Luxon, alla sua prima visita in Cina da quando è diventato primo ministro alla fine del 2023, è volato a Pechino dopo due giorni di incontri con funzionari e leader aziendali a Shanghai, il centro commerciale della Cina. Vuole mantenere sane relazioni commerciali con la Cina, un mercato importante per i prodotti neozelandesi, nonostante le differenze sulle questioni di sicurezza regionali e globali e il crescente divario della Cina con gli Stati Uniti.

“I nostri legami commerciali ed economici sono complementari e contribuiscono alla prosperità in entrambi i Paesi”, ha affermato in un comunicato stampa dopo l’incontro con Xi. Luxon ha affermato di aver sollevato la necessità di ridurre le tensioni nella regione dell’Indo-Pacifico e l’importanza di quello che ha definito “il ruolo chiave” che la Cina può svolgere nell’aiutare a risolvere le sfide globali come la guerra in Ucraina. La Cina rappresenta oltre il 20% delle esportazioni di beni e servizi della Nuova Zelanda.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata