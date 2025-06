L'azienda mira a ridurre lo spreco di acqua e le sostanze chimiche nell'industria della moda

Il principe William era insieme alla star di Hollywood Cate Blanchett a Norwich, nel Regno Unito, per visitare il laboratorio di Colorifix, finalista dell’Earthshot Prize. Presentando l’attrice agli scienziati, William ha detto ridendo: “Ho portato con me anche Cate, ma è un’altra Cate, aggiungerei”. Ai due è stata fatta una dimostrazione del processo di tintura. Colorifix mira a ridurre lo spreco di acqua e le sostanze chimiche nocive nell’industria della moda, utilizzando il sequenziamento del dna dei colori creati naturalmente da animali, piante o microbi e insegnando ai microbi ingegnerizzati a ricrearli. La famiglia reale è spesso coinvolta in eventi legati all’ambiente e alla salvaguardia della natura.

