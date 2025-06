L'avvertimento a Washington della portavoce del ministero degli Esteri, Maria Zakharova

Sul conflitto in corso tra Israele e Iran, la Russia avvisa gli Usa: “Vorremmo mettere in guardia Washington, in particolare contro un intervento militare nella situazione, che sarebbe un passo estremamente pericoloso con conseguenze negative davvero imprevedibili”, ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri di Mosca, Maria Zakharova, in una conferenza stampa a San Pietroburgo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata