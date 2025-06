Scuole chiuse e spostamenti sospesi ad Acapulco

La costa pacifica del Messico meridionale si prepara all’arrivo dell’uragano Erick. Dopo essersi rapidamente trasformato in uragano di categoria 3 ha raggiunto venti di 200 km/h, secondo quanto riferito dal Centro Nazionale Uragani degli Stati Uniti con sede a Miami. Il governatore dello Stato di Guerrero, Evelyn Salgado, ha dichiarato su X che tutti gli spostamenti ad Acapulco e in altre località balneari sono stati sospesi. Le scuole di tutto lo Stato sarebbero rimaste chiuse per il secondo giorno consecutivo.

