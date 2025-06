Pubblicizzata come "bevanda afrodisiaca" conteneva alte dosi di sildenafil

L’Agenzia spagnola per i medicinali e i prodotti sanitari (Aemps) ha annunciato di aver vietato la vendita, la distribuzione e ordinato il ritiro di tutte le unità della bevanda denominata ‘Néctar del Amor’. La bibita era pubblicizzata come una “bevanda afrodisiaca”, ma in realtà conteneva alte dosi di viagra. A dare l’allarme è stata la polizia della Navarra.

Nectar del Amor, i controlli del ministero della Salute: tracce di viagra

Il Laboratorio Ufficiale di Controllo dell’agenzia dipendente dal ministero della Salute, ha effettuato delle analisi che hanno confermato che il ‘Néctar del Amor‘ conteneva il sildenafil per cui era da considerarsi come un medicinale e non come una bibita. Il sildenafil, comunemente noto come viagra, non figurava sull’etichetta del prodotto, mentre erano riportate in modo ingannevole una serie di vitamine e minerali. Il consumo di Néctar del Amor, riferisce l’agenzia in una nota, può comportare “gravi danni alla salute” poiché il viagra è sconsigliato a persone con problemi cardiaci o cerebrali, nonché oculari.

❌ Retirada del producto Nectar del Amor por contener sildenafilo, lo que le confiere la condición de medicamento ‼️ La sustancia no se declara en el etiquetado, ocultando al consumidor su verdadera composiciónhttps://t.co/sbjgY6Wirk — AEMPS (@AEMPSGOB) June 18, 2025

