L'attivista è deceduto mentre era sotto custodia: le violenze a Nairobi

Proseguono le manifestazioni e i disordini a Nairobi, in Kenya, innescati dalla morte di un noto blogger, Albert Ojwang, arrestato a inizio giugno e deceduto mentre era sotto custodia della polizia. Nelle scorse ore un fotografo dell’Associated Press ha immortalato, durante l’ultima protesta contro la brutalità della polizia nel Paese, il colpo di fucile sparato a distanza ravvicinata da un agente di polizia contro un civile. L’Associated Press ha deciso di pubblicare le foto e il video, nonostante la loro natura esplicita, perché mostrano le prove di un’azione della polizia contro un civile. L’uomo colpito sembra essere un venditore ambulante, non un manifestante: è caduto tenendo in mano un pacchetto di mascherine protettive che stava vendendo. Secondo un portavoce dell’ospedale di Nairobi, la vittima sarebbe sopravvissuta.

La polizia ha affermato che l’agente è stato arrestato. Il presidente keniano William Ruto, che ha promesso di porre fine alla brutalità della polizia, non ha rilasciato dichiarazioni immediate. La prossima protesta contro gli abusi della polizia è prevista per il 24 giugno. Soltanto nelle ultime ore, sono almeno 11 le persone rimaste ferite negli scontri a Nairobi.

