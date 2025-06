Il ministro degli Esteri: "Priorità numero uno è la sicurezza degli italiani"

“Siamo tutti in costante contatto, la situazione è quella che è. Andiamo avanti preoccupandoci anche di garantire il più possibile la sicurezza dei nostri connazionali”. Lo ha dichiarato il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, sulla situazione Israele-Iran, a margine della presentazione della Relazione annuale di Consap alla Camera.

“Non ci saranno evacuazioni ovviamente, gli spazi aerei sono chiusi”, ha spiegato il titolare della Farnesina. “Stiamo agevolando l’uscita da Iran e Israele ai nostri connazionali che vogliono uscire da questi Paesi. In questo momento la priorità numero uno è la sicurezza degli italiani“, ha aggiunto Tajani. “Se l’intervento degli Stati Uniti è un’ipotesi concreta? Chiamate Washington e chiedete… Qua si possono commentare solo le decisioni, non indiscrezioni di stampa o anticipazioni. Tocca agli Stati Uniti decidere cosa fare, noi siamo l’Italia”.

