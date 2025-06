Il segretario del Consiglio di Sicurezza russo in visita a Pyongyang: firmati accordi per la ricostruzione nel Kursk

La Corea del Nord invierà migliaia di operai edili militari e sminatori in Russia per supportare i lavori di ricostruzione nella regione di Kursk. È un ulteriore passo della crescente cooperazione tra Pyongyang e Mosca. A conclusione di una visita di un giorno a Pyongyang, il Segretario del Consiglio di Sicurezza russo Sergei Shoigu ha dichiarato che il leader nordcoreano Kim Jong Un ha deciso di inviare 1.000 genieri per bonificare la regione di Kursk e 5.000 operai edili militari per ripristinare le infrastrutture locali.

La Corea del Nord ha già fornito migliaia di truppe da combattimento e un’enorme quantità di armi convenzionali per sostenere la guerra della Russia contro l’Ucraina. Shoigu ha affermato che Mosca e Pyongyang hanno concordato di erigere memoriali in entrambi i Paesi in onore dei soldati nordcoreani caduti durante i combattimenti nella regione di Kursk.

