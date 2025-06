Il presidente ucraino: "Abbiamo 138 feriti e 12 morti"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato al vertice di Kananaskis, accolto dal premier canadese Mark Carney, col quale ha avuto un incontro bilaterale a margine del G7. “Noi ucraini, le nostre famiglie, davvero abbiamo avuto una notte molto difficile, è stato uno degli attacchi più forti da quando è iniziata questa guerra: 440 droni iraniani Shahed e 32 missili, inclusi quelli balistici”, ha detto Zelensky all’inizio dell’incontro. “Durante il volo ero in contatto con tutti i ministri e con il capo della Difesa aerea. E’ stato un grande attacco sulle infrastrutture civili e la popolazioni, le case, eccetera. Le informazioni non sono complete ma per ora abbiamo 138 feriti e 12 uccisi, è una grande tragedia per noi”, ha detto il presidente ucraino.

