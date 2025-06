Almeno 15 le vittime dell'ultimo raid di Mosca sulla Capitale ucraina

Il sindaco di Kiev Vitali Klitschko ha diffuso un video in cui cammina tra le macerie della città dopo l’ennesimo attacco dei russi. Il raid ha provocato la morte di almeno 15 persone, e lo stesso Klitschko ha avvertito che il bilancio delle vittime potrebbe continuare a salire. “Speriamo che non ci siano vittime sotto le macerie, ma non è possibile garantirlo e il numero dei morti potrebbe aumentare”, ha aggiunto. Altre 44 persone sono rimaste ferite in uno degli attacchi più sanguinosi degli ultimi mesi nella capitale ucraina, secondo quanto riferito dalle autorità locali. Fiamme e fumo nero si sono alzati dagli edifici distrutti, mentre gli elicotteri lanciavano acqua per spegnere le fiamme

