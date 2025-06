Il tema del conflitto in Medio Oriente irrompe anche al G7: Trump lascia il vertice

IN AGGIORNAMENTO – Le forze di difesa aerea iraniane sono state attivate sopra la capitale Teheran, dopo che alcune esplosioni sono state udite nella parte orientale della città, nell’ambito della guerra Israele-Iran. Lo riporta la Cnn, citando l’agenzia di stampa statale iraniana Fars.

“L’Iran avrebbe dovuto firmare l’accordo’ che gli avevo detto di firmare. Che vergogna, che spreco di vite umane. In poche parole, l’Iran non può avere un’arma nucleare. L’ho ripetuto più e più volte! Tutti dovrebbero evacuare immediatamente Teheran!”. Lo scrive in un post su Truth Donald Trump, impegnato nei lavori del G7 in Canada.

Intanto il portavoce del Pentagono, Sean Parnell, ha smentito le voci circolate sui social media secondo cui i caccia statunitensi avrebbero preso parte ad attacchi contro l’Iran.”Non è vero”, ha scritto in risposta a un post contenente le stesse affermazioni, poi rimosso. Le voci – che anche un portavoce della Casa Bianca ha definito “fake news” – hanno iniziato a circolare online dopo l’abbandono anticipato del presidente Donald Trump dalla riunione del G7 in Canada per occuparsi della situazione in Medio Oriente.

Due morti nell’attacco alla tv di Stato in Iran

Sono due i morti nell’attacco israeliano alla tv di stato iraniana IRIB. Lo ha riferito la stessa emittente sul suo canale Telegram. Tra loro anche il caporedattore Nima Rajabpour.

Nuovi attacchi dell’Idf

“Nella notte, l’IAF ha completato diversi attacchi su vasta scala contro obiettivi militari del regime iraniano nell’Iran occidentale”. Lo riferiscono le Forze di Difesa Israeliane su Telegram. “Durante gli attacchi, sono state colpite decine di infrastrutture di lancio e stoccaggio di missili terra-terra – prosegue l’Idf -. Inoltre, sono stati colpiti lanciatori di missili terra-aria e siti di stoccaggio di droni nell’Iran occidentale”.

Trump lascia il G7 “per situazione in Medio Oriente”

“Il Presidente Trump ha trascorso una splendida giornata al G7, firmando anche un importante accordo commerciale con il Regno Unito e il Primo Ministro Keir Starmer. Molto è stato fatto, ma a causa di quanto sta accadendo in Medio Oriente, il Presidente Trump lascerà stasera dopo una cena con i Capi di Stato“. Lo scrive su X la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt.

Trump vuole un incontro con i rappresentanti iraniani “il prima possibile”

Donald Trump ha ordinato al suo team di tentare un incontro con i rappresentanti iraniani il più rapidamente possibile. Lo riferisce la Cnn, citando una fonte vicina alla questione e un funzionario statunitense. Il presidente Usa, riferisce l’emittente, sta lavorando con urgenza per determinare se Teheran intenda seriamente usare la diplomazia per risolvere il conflitto con Israele.

Macron: “Imporre cambio regime in Iran sarebbe un errore”

“Imporre con la forza” un cambio di regime in Iran sarebbe un “errore strategico”. Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron, parlando a margine del G7 di Kananaskis.

