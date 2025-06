Testimoni palestinesi hanno riferito ad Associated Press che le forze israeliane hanno aperto il fuoco sulla folla

Almeno 51 palestinesi sono stati uccisi nella Striscia di Gaza mentre erano in attesa dell’arrivo di camion Onu e commerciali che trasportavano aiuti alimentari di prima necessità. Lo riferiscono il ministero della Salute di Gaza e un ospedale locale, senza chiarire al momento le circostanze delle uccisioni.

I palestinesi hanno riferito che, da quando il mese scorso è cambiato il sistema degli aiuti e sono stati aperti i centri per la distribuzione, le forze israeliane hanno ripetutamente aperto il fuoco sulla folla in attesa di generi alimentari. I funzionari sanitari locali affermano che decine di persone sono state uccise e centinaia ferite. In tutti questi casi, l’esercito israeliano ha ammesso di aver sparato ma ha detto che si è trattato di colpi di avvertimento contro persone che, secondo loro, si erano avvicinate ai soldati in modo sospetto.

Testimoni palestinesi hanno riferito ad Associated Press che le forze israeliane hanno aperto il fuoco sulla folla. L’esercito al momento non ha risposto a una richiesta di commento. Un testimone oculare, Yousef Nofal, ha detto di aver visto molte persone immobili e sanguinanti a terra dopo che le forze israeliane hanno aperto il fuoco. “È stato un massacro”, ha dichiarato, aggiungendo che i soldati hanno continuato a sparare sulla gente mentre fuggiva dalla zona. Un altro testimone, Mohammed Abu Qeshfa, ha detto di aver sentito una forte esplosione seguita da raffiche di colpi d’arma da fuoco e colpi di tank. “Sono sopravvissuto per miracolo”, ha detto.

Meloni punta a una iniziativa su Gaza al G7

A margine del Vertice G7 di Kananaskis e prima della sessione dedicata ai temi di politica estera, la premier Giorgia Meloni, ha avuto un incontro bilaterale con il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Lo riferisce una nota di Palazzo Chigi. Il colloquio ha permesso di discutere dei più recenti sviluppi in Iran, riaffermando l’opportunità di riaprire la strada del negoziato. Meloni, nel corso della conversazione, ha anche ribadito la necessità, in questo momento, di lavorare per il raggiungimento di un cessate il fuoco a Gaza. La conversazione ha permesso alla premier di confermare l’importanza del conseguimento di un accordo sul negoziato commerciale Ue-Usa e di affrontare il tema delle prospettive del prossimo Vertice Nato dell’Aia.

A Gaza si muore di fame e sete

